Matteo Salvini è nella lista dei politici che più diffondono fake news sull'emergenza coronavirus, al pari di Trump e Bolsonaro.

In una speciale lista pubblicata dalla Bbc, il leader della Lega Matteo Salvini compare tra i primi tre politici mondiali a dare credito alle fake news a proposito dell’emergenza coronavirus. Con lui, spiccano anche il presidente Usa Donald Trump e quello del Brasile Jair Bolsonaro.

Coronavirus, Salvini tra i diffusori di fake news

Matteo Salvini in questi mesi complicati per l’Italia non ha mai risparmiato duri attacchi al premier Giuseppe Conte e, per sostenere le sue tesi, ha dato adito a molte di quelle che si sono poi rivelate essere fake news sulla pandemia di coronavirus.

Un’abitudine che di certo non è passata inosservata neanche in Gran Bretagna, dove la Bbc ha inserito proprio il leader della Lega in una speciale lista di politici abituati a credere e diffondere bufale. Valutazioni emerse durante la trasmissione Reality Check, condotta dal giornalista Chris Morris, che così commenta: “Sappiamo che il coronavirus ha creato una sponda per un’industria di fake news, e molte provengono da alcuni leader politici”.





Gli immancabili Trump e Bolsonaro

Salvini è finito sotto accusa per i suoi post relativi al famoso servizio del Tg3 Leonardo del 2015 in cui già si “preannunciava” la creazione di un presunto supervirus in laboratorio, proprio a Wuhan, ma ogni legame con il SARS-CoV-2 è stato puntualmente smentito.

Insieme all’ex ministro dell’Interno, nella lista di politici diffusori di bufale a tema Covid non potevano mancare Donald Trump con la sua guerra personale alla Cina (secondo il tycoon il virus sarebbe nato in un laboratorio) e le sue proposte sulle iniezioni di candeggina e disinfettanti, ma anche il presidente brasiliano Jair Bolsonaro, i cui post in cui affermava l’efficacia del farmaco antimalarico contro il virus sono stati criticati dagli esperti e cancellati da Facebook perché fonte di disinformazione.