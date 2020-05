Il Governo trova l'accordo per la regolarizzazione dei lavoratori migranti: il passaggio sarà inserito all'interno del Dl Rilancio.

Il Governo ha trovato l’accordo per la regolarizzazione dei migranti. Il tema sarà trattato durante il CdM di lunedì 11 maggio, ma ci sono da limare solo i dettagli. La regolarizzazione dei migranti – tema caro a Italia Viva e Partito Democratico, meno al Movimento 5 Stelle – sarà inserito all’interno del Dl Rilancio. La quadra è stata raggiunta nella notte – secondo un’indiscrezione di La Repubblica – e ormai Teresa Bellanova, ministro che ha fortemente voluto questa sanatoria, può esultare. A essere regolarizzati saranno migliaia di migranti che lavorano in nero: è il caso di chi opera nei campi o chi ricopre il ruolo di colf e badante.

L’accordo per la regolarizzazione dei migranti

L’accordo per la regolarizzazione dei migranti all’interno del Dl Rilancio è frutto di una serie di compromessi. Anzitutto i Dem hanno ottenuto l’inserimento anche di coloro che svolgono ruoli domestici, per l’appunto badanti e colf. Il Movimento 5 Stelle ha ottenuto che i permessi temporanei, che sono comunque di sei mesi e per ricerca di lavoro, siano subordinati a un controllo dell’Ispettorato del lavoro.

Solo infatti se l'Ispettorato certificherà che gli immigrati hanno già lavorato in quei settori in passato, potranno ottenere il permesso di ricerca di lavoro per sei mesi. Successivamente, questo permesso, si trasformerà in definitivo.





I 5 Stelle, comunque, continuano a sostenere di non voler inserire questo passaggio all’interno del Dl Rilancio. Intanto, per quanto concerne i numeri dei possibili migranti da regolarizzare, da Palazzo Chigi non ci si sbilancia ma dovrebbe trattarsi di un numero pari a circa 500.000 unità.