Durante un’esercitazione militare da parte dell’esercito dell’Iran, 19 marinai sono morti per errore al largo del golfo dell’Oman. La fregata Jamaran stava compiendo dei test quando è avvenuta la tragedia, che a causa di “fuoco amico” ha distrutto la nave di appoggio Konarak invece del reale bersaglio.

A diffondere la notizia, i media iraniani che hanno riportato dell’incidente specificando che oltre ai 19 marinai morti, ce ne sono 15 rimasti feriti. La marina al largo della Penisola arabica, stava testando un nuovo missile anti-nave quando ha agganciato il bersaglio sbagliato.

La Konarak è affondata rapidamente, dapprima la comunicazione di una sola vittima, poi il bilancio si è aggravato. “La nave è stata colpita dopo aver spostato un obiettivo di esercitazione verso la sua destinazione e prima che si stabilisse una distanza sufficiente tra questa e il bersaglio”, riporta il sito della Tv di Stato iraniana.

L’imbarcazione non avrebbe dunque avuto il tempo di allontanarsi adeguatamente da un obiettivo galleggiante che aveva rimorchiato nella posizione prestabilita. Attualmente sono in corso le indagini della marina iraniana, per stabilire con precisione la dinamica del grave incidente.

La nave Konarak aveva funzione di supporto logistico, prodotta nei Paesi Bassi e acquistata dall’Iran prima della rivoluzione islamica del 1979, pesava 447 tonnellate per 47 metri di lunghezza. Nel suo equipaggiamento, 4 missili da crociera secondo quanto riportano i media locali. La Jamaran invece è una fregata del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane (IRGC) e combina un assetto anti-sottomarino con altri sistemi armati in grado di colpire anche in superficie e in aria.

The video of the Iranian ship #Konarak burning after being struck in a “friendly fire”.

One Iranian warship accidentally struck another with a missile during an exercise, killing 19 sailors and wounding 15 others, Iran’s navy said on Monday. pic.twitter.com/0N7v9An8TP

— Parham Ghobadi (@BBCParham) May 11, 2020