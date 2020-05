Il piccolo comune del casertano ha registrato un aumento improvviso dei contagi nelle ultime ore. La quarantena durerà fino al 20 maggio.

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha disposto l’immediata quarantena per il comune di Letino, in provincia di Caserta. Negli ultimi giorni, infatti si erano registrati 13 casi di covid-19 nel paese, tutti asintomatici. Il paese rimarrà in isolamento fino al 20 maggio, in attesa di valutare l’andamento del contagio.



Nel piccolo comune dell’alto casertano, infatti, sono stati registrati contestualmente 13 casi pazienti positivi al coronavirus, in controtendenza con i dati riscontrati nelle ltime settimane nel resto della Regione.





Come per la maggior parte delle situazioni da contagio, anche qui i 13 positivi sono tutti asintomatici. Ciononostante, vigerà la “zona rossa” nel paese fino al 20 maggio prossimo.

L’intera popolazione di Letino, che conta 600 residenti, nei prossimi giornio sarò sottoposta a test sierologici che potranno combattere sul nascere un possibile contagio del virus nel resto della città, tra le prime a migliorare negli ultimi mesi.

Il presidente De Luca ha sentito il sindaco di Letino per condividere le decisioni e le disposizioni da attuare, ringraziandolo per aver avvisato in tempo la regione del pericolo imminente. Ancora sono da capire le possibili cause di questa improvvisa impennata di contagi.