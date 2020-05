Virginia Raggi contestata ad Ostia da commercianti e CasaPound

Pesante contestazione per la visita della Raggi ad Ostia, CasaPound e i commercianti non la vogliono.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata vittima di una brutale contestazione ad Ostia da parte di alcuni commercianti spalleggiati da esponenti di CasaPound. La prima cittadina si era recata al mercato di via Orazio dello Sbirro, nel centro del comune sul litorale laziale, in occasione della riapertura, per la fase 2, di negozi, bar e ristoranti, ma, in un primo momento, non è riuscita nemmeno a scendere dalla sua macchina a causa della foga della contestazione. L’accusa che le viene rivolta è quella di strumentalizzare il territorio di Ostia per suoi fini personali e politici. “Vieni a fare le passerelle senza risolvere i problemi, a Ostia non ci venire più. Non ti facciamo scendere”, queste le parole urlate in malo modo da Luca Marsella, consigliere municipale di CasaPound. A queste frasi si è aggiunta poi la contestazione di commercianti che chiedono aiuti per non far morire le proprie attività.

Come detto, per ragioni di sicurezza la sindaca non è potuta scendere subito dalla sua macchina, anche perchè di fronte ai suoi occhi c’era un palese caso di assembramento non consentito in questa delicata fase dell’emergenza coronavirus.

La Raggi ha atteso in macchina, difesa dalla sua scorta, in attesa che Giuliana Di Pillo, presidente del X Municipio di Roma tentasse una mediazione con i manifestanti. Soltanto dopo 20 minuti di proteste, la sindaca è riuscita a scendere dall’auto, ma nessuna norma anti-assembramento è stata rispettata.

Il sindaco @virginiaraggi, in visita al mercato coperto di via Orazio dello Sbirro di #Ostia, si è barricata in auto per più di mezz’ora a causa della protesta dei commercianti. Al loro fianco, anche il consigliere del X Municipio @MarsellaLuca. pic.twitter.com/fB34gXqGAm — Francesca Totolo (@francescatotolo) May 18, 2020





Il territorio di Ostia si conferma un’area fortemente problematica, segnata da grandi ingiustizie sociali e un forte potere della. criminalità organizzata. L’emergenza Covid-19, con le seguenti ristrettezze per le attività locali – che proprio in estate hanno il loro massimo guadagno – comporterà ulteriori proteste che andranno gestite con sapienza e controllo.