Secondo Sileri la fase 2 sarà più lunga e cronica della prima: questo perché sono ancora molte le incertezze sia sul piano economico che sanitario.

Intervenuto nel corso della trasmissione Fuori dal Coro, il viceministro della Sanità Sileri ha affermato che la fase 2 dell’emergenza coronavirus potrebbe essere più estenuante della prima perché più lunga e cronica.

Coronavirus: Sileri sulla fase 2

“Non sappiamo quanto durerà. E sarà non dico più dura della prima ma cronica, più lunga, e quindi sarà una guerra che potrebbe diventare anche estenuante“, ha infatti spiegato. Questo perché le incertezze sono molte, a partire da quanto durerà la fornitura di mascherine alle farmacie promessa da Arcuri, quando avremo un vaccino e come potenziare le cure che abbiamo a disposizione. In aggiunta ovviamente alla parte economica.

Sileri si è poi espresso sulla comunicazione tenuta dall’esecutivo nella gestione dell’epidemia, non mancando di sottolinearne la criticità. Come già detto, ha infatti ribadito che soprattutto all’inizio il modo di comunicare non è stato dei migliori tra chi all’interno del Ministero deve gestire diverse direzioni generali e gli uffici periferici. Si è quindi auspicato che la comunicazione possa migliorare nella seconda fase.





Quanto invece alla differenza tra le regole per la riapertura proposte dall’Inail e quelle approvate dal governo, Sileri ha parlato della sintesi di un confronto. La distanza di sicurezza del metro, ha chiarito, è sufficiente se viene anche indossata la mascherina quando si è al chiuso. “L’utilizzo della mascherina e la distanza di sicurezza saranno sufficienti, se rispettate, a mantenerci protetti“, ha concluso.