La nuova ordinanza del Veneto prevede la possibilità di apertura anticipata rispetto a quanto stabilito dal dpcm per discoteche, fiere e congressi.

Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato la nuova ordinanza in vigore da lunedì 15 giugno 2020. In tale data potranno riaprire cinema e teatri mentre discoteche, sagre, fiere e sale slot dovranno aspettare il 19 giugno.

La nuova ordinanza in Veneto dal 15 giugno

L’annuncio è giunto direttamente dal governatore il quale ha spiegato che, come secondo il decreto emanato da Conte, le attività relative a spettacoli cinematografici, teatri, circhi, arene e spettacoli in generale anche viaggianti ripartiranno lunedì 15 giugno. Quanto al numero massimo di spettatori, che il governo aveva disposto in 1.000 all’aperto e 200 al chiuso, ha affermato che sarà determinato in base alla capienza della struttura. L’importante sarà lasciare uno spazio libero tra le sedute fisse o rispettare un metro di distanza interpersonale.

La vera novità arriva con la ripartenza di sagre, congressi ed eventi fieristici. Mentre il Dpcm dell’11 giugno rimandava la loro ripresa a luglio, il Veneto ha optato per anticiparla al 19 giugno. Nella stessa data potranno poi riaprire dopo quattro medi di chiusura sale slot, sale gioco e sale bingo ma anche discoteche e locali.

A partire dal 25 giugno sarà poi possibile svolgere sport di squadra e di contatto, anche se la data potrebbe essere anticipata.

L’ordinanza conferma poi le disposizioni già in vigore per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine. Questo l’appello finale di Luca Zaia: “Il tutto va interpretato con la massima prudenza, non è che da adesso si faccia festa come se niente fosse“.