Dopo la situazione critica vissuta a Mondragone tra contestazioni e scontri, Matteo Salvini si è spostato a Castel Volturno, terminando la sua due giorni in terra campana. Sorrisi e tanti selfie per il leader della Lega, con la mascherina sempre abbassata.

Salvini spera nella maggioranza per il Mes e intanto attacca il governatore della Campania Vincenzo de Luca.

Salvini a Castel Volturno tra selfie e scontri

Un’altra area in cui la comunità deve affrontare il problema dell’immigrazione, tema che sta molto “a cuore” al leader della Lega.

Al comizio in piazza sono presenti poche persone, e alcune lo contestano pure da lontano, ma Salvini scatta comunque molti selfie con i suoi sostenitori, recidivo nel tenere abbassata la mascherina.



Mes e De Luca

Nel suo intervento per fini elettorali, Matteo Salvini parla subito della questione Mes: “Portino in aula un voto e vediamo il Parlamento che è sovrano cosa voterà. Penso che la maggioranza sia assolutamente a favore dell’interesse nazionale. Centrodestra diviso? L’importante è il voto“. In seguito, una domanda sulla resistenza della maggioranza: “Spero che non regga perché stanno bloccando tutto“.

Infine, un’ultima frecciata al governatore della Campania Vincenzo De Luca, che lo ha messo nel mirino nelle ultime settimane: “È l’unico che dice palle in Campania.

Comincia ad aver paura. E sono le 9.30 e ancora non mi ha insultato“.