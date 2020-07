Roberto Speranza denuncia il record di casi di Coronavirus nel mondo e invita gli italiani a tenere comportamenti corretti.

L’ultimo bilancio di contagi da Coronavirus in Italia conferma il trend dei 200 contagi medi giornalieri, ma arrivano buone notizie invece dalla Lombardia dove per la prima volta, dal 22 febbraio, non si sono registrate vittime domenica 19 luglio.

Eppure, i numeri di contagi da Coronavirus che arrivano dal resto del mondo non fanno dormire sonni tranquilli al Ministro della Salute, Roberto Speranza. A conferma di ciò, inoltre, il dato che preoccupa i virologi italiani: il dato di infetti da Covid, in Italia, è incrementato nelle ultime settimane in virtù dei tanti arrivi da Paesi extra Ue. Il 30% dei positivi, infatti, sono definiti “casi importati”.

Coronavirus, Speranza e il record di contagi

Per questo motivo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, oltre ad aver applicato alcune norme in materia di collegamenti extra-Ue bloccando i voli con diversi Paesi, ha invitato i cittadini italiani a seguire i comportamenti corretti. Anche perché nella giornata a cavallo tra sabato 19 e domenica 19 luglio si è registrato un nuovo record di contagi nel mondo. E su Facebook, il titolare del Ministero della Salute ha snocciolato alcuni numeri sul Covid.

“Oltre 250mila casi Covid in 24 ore: nuovo record di contagi a livello mondiale in un solo giorno. Questo ci dice che siamo nel pieno della battaglia”. Per Speranza è fondamentale: “Continuare a tenere comportamenti corretti: uso della mascherina, distanziamento di almeno un metro e lavaggio frequente delle mani”.

Altrimenti il rischio è di ritrovarsi coinvolti, nuovamente, in una seconda ondata di casi da Coronavirus.