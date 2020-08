Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato tramite social di aver firmato una nuova ordinanza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato tramite social di aver firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuare con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

Speranza firma nuova ordinanza

“Ho appena firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito”. Lo ha scritto attraverso un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza. Per poi aggiungere: “Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti”.

Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna.

Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti. — Roberto Speranza (@robersperanza) August 12, 2020

Le parole di Boccia

“Per il governo la sicurezza di tutti i cittadini è la priorità assoluta; dobbiamo restare il paese più sicuro al mondo sul piano sanitario”, lo ha affermato Francesco Boccia al termine del vertice con le Regioni sui rientri dall’estero. “Il governo, su chi rientra in Italia dai Paesi stranieri, in particolare Malta, Croazia, Spagna e Grecia vuole assicurare la massima sicurezza. La proposta che facciamo alle regioni è di rendere il servizio sanitario territoriale già molto rafforzato dall’impegno comune in grado di garantire tamponi a chi rientra dall’estero, con i risultati entro 48 ore dal rientro del viaggio”.

Per poi aggiungere: “Auspico che ci possa essere con le Regioni una condivisione del metodo da utilizzare nelle prossime settimane”.