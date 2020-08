La gestione dell'emergenza in Sardegna porta a Conte la denuncia per epidemia colposa da parte dell'ex governatore Camillacci.

Il deputato di Forza Italia, nonché ex governatore della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, ha denunciato il premier Giuseppe Conte per epidemia colposa. L’onorevole ha depositato in Procura a Cagliari un esposto contro il governo per verificare se i contagi di importazione di coronavirus e il caos tra discoteche e resort nel pieno della stagione turistica dell’isola potessero essere evitati.

“Alle 7 di questa mattina – ha affermato Cappellacci – ho presentato la denuncia contro il Governo Conte per epidemia colposa affinché vengano accertate le responsabilità dell’esecutivo sul ‘no’ ai tamponi prima delle partenze verso la Sardegna”.

Conte denunciato per epidemia colposa

Cappellacci attacca dunque il governo centrale di aver fatto della Sardegna un focolaio del virus non avendo assecondato la richiesta del governatore in carica, Christian Solinas, anche lui di centrodestra, di prevedere un passaporto sanitario ai turisti in arrivo.

Tale richiesta venne respinta da Palazzo Chigi perché considerata discriminatoria e anticostituzionale. Cappellacci, ai magistrati, chiede di verificare se ci sia “un nesso causale tra il rifiuto e i contagi che ci sono stati e se in tal caso vi siano gli estremi per configurare il reato di epidemia colposa”.

L’ex governatore della Sardegna non sembra volersi fermarsi qui e, per questo, promette anche l’azione civile: “Agiremo anche in sede civile con una class action affinché siano risarciti i danni sofferti dalla nostra Isola sia sul piano dell’immagine sia su quello strettamente economico, in particolare per quanto riguarda il turismo“.