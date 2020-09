Marco Rizzone è stato espulso dal Movimento 5 Stelle. L'ufficialità in una nota dei grillini. Il deputato: "Andrò fino in fondo".

Il deputato Marco Rizzone è stato espulso dal Movimento 5 stelle. La notizia è arrivata attraverso una nota annessa ad un post concernente il referendum costituzionale. In quest’ultima è spiegato che il deputato è stato espulso il 14 settembre.

Rizzone aveva richiesto il bonus da 600 euro a sostegno dei lavoratori autonomi durante la crisi per l’emergenza coronavirus. Per aver richiesto il bonus, Rizzone era stato deferito dai vertici del suo partito al Collegio dei probiviri del M5S, i quali avevano deciso per la sua sospensione.





Chi è Marco Rizzone

Marco Rizzone è originario di Genova. Classe 1983, si è laureato in Economia e commercio all’Università di Pisa.

Nell’attuale legislatura è il suo primo mandato da parlamentare. Rizzone è stato eletto nel collegio 4 della Liguria. È stato considerato uno dei promotori dell’alleanza tra Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico per le elezioni in Liguria 2020 che ha portato all’elezione comunale di Ferruccio Sansa.

In merito all’accaduto, il parlamentare si era giustificato dicendo: “Pur non avendo materialmente richiesto io quanto previsto dalla legge per la mia categoria di partita Iva non incolperò (come hanno fatto altri) il mio commercialista dicendo che in automatico, sulla scia di altri assistiti, ha inoltrato la richiesta anche per me” .