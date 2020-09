Accertata la vittoria del "sì" al referendum sul taglio dei parlamentari, Conte e Di Maio si sarebbero congratulati telefonicamente.

Secondo quanto ha appreso l’Adnkronos, il Premier Conte avrebbe chiamato al telefono Luigi Di Maio per congratularsi ed esprimere le proprie felicitazioni per la vittoria del sì al referendum sul taglio del parlamentari. La riforma, già approvata dal Parlamento in quattro sedute distinte, era il cavallo di battaglia dei Cinque Stelle su cui il Presidente del Consiglio si era espresso a favore.

Referendum: Conte chiama Di Maio

La posizione del Premier era infatti chiara: la riduzione di deputati e senatori non mina la rappresentatività e rende più efficienti e autorevoli i lavori del Parlamento. Erano queste le parole che aveva utilizzato per definire la riforma costituzionale pochi giorni prima della consultazione popolare. Era inevitabile quindi che telefonasse all’ex leader della forza politica che per prima l’ha portata alla Camere.

La medesima testata giornalistica ha inoltre appreso che il ministro degli Esteri avrebbe sentito anche il capo dei pentastellati Vito Crimi nonché il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti.

Nonostante il partito di quest’ultimo si fosse inizialmente schierato contro il taglio dei parlamentari votando per tre volte “no” al Senato e alla Camera, aveva infine optato per sostenere il “sì” al fine di evitare una spaccatura all’interno della maggioranza.

Dopo il risultato, che ha visto il “sì” prevalere in maniera schiacciante sul “no”, il leader dem si è detto soddisfatto. Secondo lui, hanno precisato fonti del partito, le percentuali avrebbero mostrato la validità della scelta di schierarsi favorevolmente alla riforma a cui, ha garantito “seguiranno le dovute riforme“.