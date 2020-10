Nel Consiglio dei ministri saranno discusse le nuove misure anti-contagio che saranno incluse nel Dpcm.

Con la prossima firma del dpcm prevista il 7 ottobre, verranno varate nuove misure anti-covid che verranno discusse nel Consiglio dei Ministri previsto alle ore 21.00. Stando a quanto riportato da Adnkronos sulla base dell’annuncio della Presidenza del Consiglio, non dovrebbero essere chiusi locali, bar e ristoranti, mentre invece potrebbe essere previsto un orario di chiusura imperativo che dovrà essere rispettato.

Per quanto riguarda feste private sia chiuse che all’esterno potrebbe essere disposto invece un accesso contingentato. Si discuterà inoltre dell’obbligo dell’utilizzo delle mascherine anche all’aperto, la cui disposizione in merito potrebbe essere quasi certa. Ultimo ma non meno importante, sarà discussa la proroga dello stato di emergenza che potrebbe essere estesa al 31 gennaio.

Le misure anti-contagio discusse nel Cdm

Nella Consiglio dei ministri che avrà luogo alle ore 21.00 del 5 ottobre, tanti sono i temi caldi che verranno discussi in materia anti-contagio.

Secondo quanto riporta adnkronos uno dei punti cardine sul quale si discuterà sarà la proroga dello stato di emergenza.

Altre misure previste potrebbero essere l’obbligo di mascherina all’aperto, il “coprifuoco” per locali bar e ristoranti e il contingentamento delle persone in feste private, eventi e cerimonie.