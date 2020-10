In un video su FB, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio richiama le istituzioni a misure più stringenti per Natale, ma esclude un nuovo lockdown.

Nel suo intervento, Di Maio ricorda l’iter adottato a marzo e aprile, ma vuole evitare a tutti i costi il lockdown.



Di Maio: “Misure stringenti per Natale”

Luigi di Maio, ministro degli Esteri, in un video postato sul suo profilo Facebook ha voluto parlare della situazione covid in Italia, specificando come ora servano misure più serrate per poter permettere di far vivere agli italiani un Natale sereno.

“Dobbiamo trovare le giuste misure che permettano a tutti noi di fare il Natale insieme. Abbiamo di fronte l’esigenza di adottare provvedimenti più stringenti per permettere alle nostre famiglie di stare insieme a Natale, ai commercianti e alle imprese di vivere un Natale sereno“.

Questo è il monito lanciato da Di Maio, che in seguito traccia l’obiettivo da perseguire. “Nel primo lockdown l’obiettivo era di poter passare l’estate senza grosse restrizioni e ci siamo riusciti.

Oggi non parliamo di lockdown ma l’obiettivo è lo stesso“.

Evitare il lockodown

Nel suo intervento, Luigi Di Maio ricorda le bare portate via da Bergamo lo scorso marzo, diventate il simbolo dell’epidemia. Tuttavia, Di Maio vuole evitare ad ogni costo che il paese torni in quella situazione, e quindi venga applicato un nuovo lockdown che porterebbe l’economia del paese sull’orlo della crisi.

In conclusione, però, il Ministro degli Esteri dice di guardare anche alle misure adottate dagli altri paesi europei, dove la diffusione dei contagi è nettamente più alta che in Italia.

Al momento si registra solo qualche chiusura localizzata.