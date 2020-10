Sgarbi: “Nella Repubblica del Sutristan, i dpcm non valgono”

La Repubblica del Sutristan con Sgarbi presidente viola il dpcm e lascia aperti i ristoranti.

Il sindaco di Sutri e parlamentare italiano Vittorio Sgarbi sfida il governo e i suoi dpcm a colpi di provocazioni e scene plateali i cui teatri sono spesso i social network. Nell’ultima foto pubblicata su Facebook, il critico d’arte si fa immortalare mentre è al tavolo a cena con altre 7 persone, tutti vicini, senza mascherina e in un ristorante ben oltre l’orario di chiusura al pubblico previsto dal dpcm per contenere la diffusione del coronavirus in Italia.

Ad ammetterlo è lo stesso Sgarbi che sfrutta il proprio ruolo di sindaco di Sutri per autoproclamare una Repubblica indipendente di cui lui, neanche a dirlo, è il presidente. “Nell’autoproclamata Repubblica del Sutristan – scrive Sgarbi – i Dpcm di Conte non hanno alcuna efficacia. Per questo al ristorante “Da Giuseppi” ( inaugurato proprio oggi) si cena ben oltre la mezzanotte…”.

Una provocazione in piena regola quella del sindaco di Sutri che ha tra l’altro firmato un’ordinanza in deroga al dpcm che permette ai ristoranti di restare aperti fino alle 22 e a bar e pasticcerie fino alle 20. Peccato che l’ordinanza non abbia nessun valore in quanto è fatto espresso riferimento nel dpcm che gli enti locali, e dunque anche i comuni, non possano adottare delle misure meno restrittive rispetto a quelle del governo salvo intesa con il ministero della Salute che, però, non ha in tal senso autorizzato nessuna concessione.

Il pericolo della provocazione di Sgarbi è che possa crearsi confusione tra i cittadini nella comprensione dei comportamenti da seguire, già di suo non sempre di facilissima intuizione. Inoltre, essendo l’ordinanza comunale non valida, gli esercenti aperti potrebbero essere sottoposti a controlli e conseguenti sanzioni.