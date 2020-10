Secondo i sondaggi, il Governo Conte bis gode ancora della fiducia dei cittadini italiani. Il 63% di loro è soddisfatto del lavoro dell'esecutivo.

Secondo i sondaggi di gradimento, il Governo Conte Bis gode ancora della fiducia dei suoi cittadini. Per l’istituto di ricerca Eumetra, l’esecutivo attuale riscuote il 63% dei giudizi positivi da parte degli italiani.

Secondo quanto viene riportato dall’Istituto di ricerca sociale e di marketing, Eumetra, il 63% degli italiani ripone ancora fiducia nel Governo portato avanti da Giuseppe Conte. Nonostante l’ultimo Dpcm abbia provocato numerosi malcontenti e tutt’ora stia seminando scontri e guerriglie in gran parte delle città italiane. L’esecutivo, per i cittadini che hanno risposto al sondaggio Eumetra, sta operando nel migliore dei modi. I cittadini si dicono soddisfatti delle manovre attuare per contrastare il Coronavirus.

La percentuale di coloro i quali non condividono le mosse di Conte e dei suoi ministri si assesta al 37%. Un numero significativo che conferma le grandi divisioni attorno al Paese, dal punto di vista politico e sociale. Con un’opposizione politica particolarmente accesa e dedita allo scontro con la maggioranza “è evidente che esiste una profonda divisione nel Paese“.

Ad affermarlo è Renato Mannheimer, autore del sondaggio. “E soprattutto, che nelle ultime settimane sia cresciuta la rabbia sfociata anche nelle manifestazioni di protesta a cui abbiamo assistito in questi giorni.

Rabbia di cui l’esecutivo deve tenere conto e che va controllata”.

Sondaggio Eumetra

Il sondaggio somministrato dall’Istituto Eumetra è stato volto il 25 ottobre 2020 su un campione rappresentativo di 626 casi. La raccolta è avvenuta mediante interviste online CAWI (Computer Assisted Web Interview).