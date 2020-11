Se l'indice di contagio si abbasserà fino ad essere inferiore di 1 l'Italia entrerebbe in una fase nuova: lo ha detto il ministro Speranza.

Roberto Speranza ha affermato che, se l’indice di contagio del coronavirus scenderà sotto quota 1, l’Italia si avvierà ad una fase nuova. Il ministro della Salute ha comunque ribadito che “ci vuole molta prudenza e non bisogna correre“.

Speranza: “Fase nuova con Rt sotto 1”

Mentre ancora si discute sulle misure da inserire nel prossimo dpcm in vigore dal 4 dicembre, il titolare della Salute ha sottolineato che in un quadro epidemiologico diverso, con un Rt inferiore a 1, “potremo valutare di riaprire anche una fase diversa nel paese“. Il che vuol dire presumibilmente aprire alla possibilità di allentare le restrizioni, ma è ancora presto per dirlo con certezza.

Attualmente, stando all’ultimo monitoraggio dell’ISS, l’indice di trasmissibilità è sceso a 1.18 e i nuovi casi di coronavirus non hanno più un aumento esponenziale ma lineare. La decelerazione della curva è abbastanza evidente così come l’entrata dell’Italia nella cosiddetta fase di plateau, cosa che Speranza ha definito un effetto delle misure adottate nelle ultime settimane. “La strada è quella giusta“, ha sottolineato, ma bisogna comunque “insistere con il rigore“.

Anche perché, ha continuato, la pressione sulle strutture sanitarie è ancora molto alta e ciò deve indurre i cittadini alla massima prudenza. Il ministro è infine tornato sulla questione vaccini, definendoli una conquista dell’umanità e rassicurando gli italiani sulla sicurezza e l’efficacia. Ribadendo che le grandi agenzie che danno le autorizzazioni, quella europea e quella italiana, faranno tutte le verifiche del caso, ha concluso affermando che “un vaccino potrà essere somministrato su una persona soltanto in condizioni di piena e assoluta sicurezza“.