Posti a tavola, spostamenti interregionali, messa di Natale: a breve il governo si riunirà per discutere del dpcm del 4 dicembre.

Nelle prossime ore il governo si riunirà per discutere delle misure da inserire all’interno del dpcm del 4 dicembre: tra queste il numero di posti a tavola consentiti per le cene e i pranzi, che Speranza limiterebbe agli affetti più stretti, ma anche gli spostamenti tra regioni.

Dpcm 4 dicembre: quanti posti a tavola?

Ad annunciare la riunione imminente dell’esecutivo è stato lo stesso ministro della Salute in diretta a Di Martedì. “Domani (oggi, ndr) ci sarà un incontro sul numero delle persone che potranno riunirsi a tavola per il cenone e il pranzo di Natale“, ha affermato. L’idea di fondo sarebbe quella di limitarla agli affetti più stretti. In Germania hanno per esempio scelto il numero di 10, ma al di là della cifra il messaggio da far passare ai cittadini è che si deve sì stare con le persone più care ma anche “ridurre tutte le occasioni che non sono necessarie e in cui il contagio si può diffondere“.

Più che di una norma, quella del numero di commensali consentito per le cene e i pranzi durante le feste potrebbe essere una raccomandazione. Si troverà all’interno del decreto che il governo si appresta a varare entro il 3 dicembre e che entrerà in vigore il 4.

La riunione tra i capi delegazione delle forze di maggioranza e il Premier Conte dovrà anche discutere degli spostamenti tra regioni. Secondo quanto appreso il governo sarebbe intenzionato a mantenere il sistema delle tre fasce impedendo quindi di spostarsi da e verso regioni rosse e arancioni a meno di comprovate esigenze.

A ridosso del Natale tra queste ultime potrebbe però esserci anche il ricongiungimento familiare tra parenti stretti. Nessuna limitazione invece per i territori in zona gialla.