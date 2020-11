Spostamenti consentiti per i ricongiungimenti familiari tra parenti stretti: il possibile allentamento nel dpcm di Natale.

Se il governo non ha ancora deciso se mantenere la suddivisione dell’Italia in fasce con tutte le restrizioni del caso in tema di spostamenti anche nel dpcm in vigore a ridosso del Natale, lo stesso decreto potrebbe contenere alcuni movimenti consentiti.

Dpcm Natale spostamenti consentiti

Tra questi non soltanto le comprovate esigenze di lavoro, salute, necessità e rientro al proprio domicilio come stato finora. Ma anche il ricongiungimento tra parenti stretti per permettere alle famiglie di trascorrere le festività insieme. Se infatti attualmente non si può uscire liberamente dalle zone arancioni e rosse, l’ipotesi è che l’esecutivo allarghi i motivi per cui è consentito anche alle visite ai familiari stretti.

Si tratta di genitori, figli, coniugi e partner conviventi che non vivono nella stessa regione.

In questo modo si riuscirebbe a garantire sia la possibilità di andare a trovare i propri parenti, sia la limitazione delle diffusione dell’infezione. Impedendo qualsiasi altra ragione per spostarsi che non sia tra quelle citate, si eviterebbero infatti movimenti di massa da un territorio all’altro che potrebbero avere le stesse conseguenze dell’estate. Cosa che il Premier ha affermato esplicitamente di voler scongiurare.

Il governo ribadirà quindi anche il divieto di feste sia pubbliche e private.

E, anche se non è possibile mettere per iscritto un divieto sulle riunioni nelle abitazioni private, raccomanderà fortemente di trascorrere le festività soltanto con i parenti stretti proteggendo i più fragili – anziani e chi soffre di patologie — con mascherine e distanziamento. Quanto ai divieti prorogati, ci sarà quello di non uscire dalla propria abitazione durante il coprifuoco che dovrebbe subire uno slittamento alle 23 o alle 24.