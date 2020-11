In conferenza stampa da Maiorca, Conte ha annunciato la possibilità di adottare controlli anti Covid per chi rientra da vacanze di Natale all'estero.

In conferenza stampa da Palma di Maiorca, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato la possibilità di adottare controlli anti Covid per chi rientra da vacanze di Natale all’estero: “Non vogliamo invadere scelte di natura nazionale, ci stiamo premurando per evitare che ci siano trasferimenti transfrontalieri, evitando che nel caso si vada all’estero si possa rientrare senza nessun controllo“.