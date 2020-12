Mesi difficili causati dal coronavirus, ma Speranza assicura che grazie alle cure e al vaccino ne usciremo fuori.

Il ministro della Salute Roberto Speranza è sicuro: grazie al vaccino e alle cure opportune contro il coronavirus il 2021 sarà l’anno in cui ci lasceremo alle spalle questi mesi difficili. Nel suo intervento a Live in Courmayeur su Sky Tg24, Speranza ha dichiarato: “Il 2021 sarà l’anno in cui finalmente avremo un vaccino e cure sicure ed efficaci, penso in particolare agli anticorpi monoclonali.

Sarà l’anno che ci consentirà di metterci alle spalle tutti questi mesi difficili. Ma non avverrà purtroppo in un battito di ciglia, ci saranno ancora delle settimane dure, settimane difficili. Ma finalmente possiamo dare un messaggio ai cittadini di ragionata fiducia. Ho sempre detto che la scienza ci avrebbe portato fuori da questa situazione, e la scienza sta facendo il suo lavoro”.

Vaccino, Speranza: “Usciremo da mesi difficili”

Secondo Roberto Speranza, le cure e il vaccino ci permetteranno nel 2021 di lasciarci alle spalle questi ultimi mesi del 2020 caratterizzati da forti disagi dovuti all’emergenza da Covid-19.

Il ministro della Salute guarda al futuro prossimo quando con il vaccino avremo una marcia in più per combattere il virus. Speranza ha spiegato: “Io credo molto nella scienza sul vaccino ci saranno tutte le garanzie di sicurezza. Quando l’Ema arriverà a dire che il vaccino è sicuro possiamo esserne veramente certi, e questo è molto importante. Tagliare le tappe sarebbe stato un errore”.

Il vaccino non sarà obbligatorio

Roberto Speranza ha ribadito che il vaccino anti-Covid-19 non sarà affatto obbligatorio, il ministro della Salute ha precisato inoltre: “Vogliamo arrivare all’immunità di gregge con la volontarietà, in corso d’opera vedremo se riusciremo”.