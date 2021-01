L'ex ministro Roberto Maroni è stato sottoposto a un'operazione chirurgica presso l'Istituto neurologico Besta dopo il malore che lo ha colto lunedì.

Nella giornata dell’8 gennaio l’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato sottoposto a un’operazione chirurgica presso l’Istituto neurologico Besta di Milano, a seguito del malore che lo ha colto lunedì scorso. Maroni era infatti caduto nella sua abitazione di Lozza, in provincia di Varese, venendo dapprima ricoverato nell’ospedale locale e in seguito trasferito al centro neurologico milanese.

Al momento le condizioni di salute dell’ex ministro dell’Interno sono state definite soddisfacenti dal personale medico, anche se la famiglia ha comunque richiesto la massima riservatezza sulla questione.

Roberto Maroni operato al Besta

Secondo le poche informazioni trapelate sui media, lo scorso 4 gennaio Maroni avrebbe avuto un malore in casa, che lo ha fatto sbattere la testa causandogli una leggera perdita di conoscenza. A seguito dei primi accertamenti dei medici però, si sono resi necessari ulteriori accertamenti per chiarire la natura del trauma.

Fonti ospedaliere avevano infatti dichiarato alla stampa “ Rispetto alle ipotesi avanzate quando si era parlato di un lieve malore, la situazione pare più seria ma speriamo che nel pomeriggio arrivi una comunicazione ufficiale che ci metta tutti più tranquilli”.

Successivamente, Maroni è stato trasferito dall’ospedale di Varese all’Istituto neurologico Besta di Milano dove nella giornata di venerdì è stato sottoposto a un intervento chirurgico. A seguito dell’operazione la direzione sanitaria dell’ospedale milanese ha informato in una nota che le condizioni di Maroni sono attualmente soddisfacenti e che l’ex presidente della Lombardia è sveglio e cosciente.

Come richiesto dalla famiglia tuttavia, non verranno in futuro diramati ulteriori bollettini medici a meno di significativi sviluppi.