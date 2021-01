Dopo aver incassato la fiducia anche al Senato, ma con maggioranza relativa, il premier Conte sale al Colle dal presidente Mattarella.

“Con Renzi non torno ma i numeri non bastano“. Con queste premesse, dopo aver incassato la fiducia anche al Senato, il premier Giuseppe Conte salirà al Colle dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle ore 18.30.

Conte da Mattarella dopo la fiducia in Senato

L’incontro è stato deciso al termine del primo vertice con i capi delegazione e i leader della nuova maggioranza, quella nata con il voto di fiducia ma senza Italia Viva. Al Quirinale il presidente del Consiglio illustrerà al capo dello Stato le condizioni su cui si regge l’esecutivo.

Da un lato, il presupposto è quello di non scendere a compromessi con Matteo Renzi e di non dar vita a una nuova maggioranza che includa anche Italia Viva.

Ma, riconosce lo stesso premier, per governare con continuità e garantire la sopravvivenza di un progetto politico che possa arrivare alla fine naturale della legislatura (passando anche per la delicata fase dell’elezione del successore di Mattarella) serve una maggioranza più solida: i numeri, così come sono ora, non bastano. Durante la votazione in Senato, il governo Conte ha incassato 156 voti (anche grazie al contributo della senatrice forzista Maria Rosaria Rossi): un numero inferiore ai 161 che gli avrebbero garantito la maggioranza assoluta.