Succeduto ad Elisabetta Trenta nel primo Governo Conte, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini è stato riconfermato

Lorenzo Guerini è stato riconfermato Ministro della Difesa. Guerini che con il passato Governo Conte bis è succeduto ad Elisabetta Trenta potrà dunque proseguire con quanto iniziato nel precedente percorso. Su Facebook il Ministro ha speso parole di gratitudine nei confronti del capo dello Stato Sergio Mattarella e verso il nuovo Premier Mario Draghi: “Abbiamo davanti a noi sfide complesse che continueremo ad affrontare insieme, con impegno e determinazione.

Le Forze Armate sempre al servizio del Paese e dei cittadini. Grazie per la fiducia al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Mario Draghi”.

Chi è Lorenzo Guerini

Laureato in Scienze Politiche presso l’Università Sacro Cuore di Milano, Lorenzo Guerini è nato a Lodi il 21 Novembre del 1966. Proprio Lodi è stata la città della quale è diventato Primo cittadino nel 2005 e con riconferma per il successivo mandato del 2010. Come sindaco di Lodi Guerini ha ricoperto ruoli di prestigio quali la presidenza di Anci Lombardi. Il Ministro della Difesa è stato poi anche responsabile del Welfare presso Anci Nazionale.

Guerini ha ricoperto un ruolo chiave all’interno del Partito Democratico diventandone Vice segretario a livello nazionale. Viene quindi eletto tra le fila del Partito Democratico. Prende parte alla commissione per la difesa, poi al comitato per la sicurezza della Repubblica. A luglio 2018 viene nominato Presidente del COPASIR, poi il conferimento del Ministero susseguito alla sua riconferma il giorno 12 febbraio.