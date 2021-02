Importanti novità dal vertice del Movimento 5 Stelle che si è tenuto all’Hotel Forum di Roma. Presenti anche Giuseppe Conte e Beppe Grillo.

Si è concluso il vertice del Movimento 5 Stelle che ha avuto luogo presso l’Hotel Forum di Roma. Lo riporta l’agenzia adnkronos. Sul posto sono giunti il fondatore del Movimento Beppe Grillo con indosso un caso con la visiera anti-covid e l’ex Premier Giuseppe Conte che ha percorso l’ultimo tratto affiancato dall’ex capo della scorta.

M5S, arrivati Grillo e Conte

Si è tenuto in queste ore un summit fondamentale per il futuro del movimento 5 stelle. Sul posto sono arrivati il garante del movimento Beppe Grillo e Giuseppe Conte. Stando a quanto appreso da Adnkronos, il vertice che avrebbe dovuto tenersi a Marina di Bibbona metterà sul tavolo molti dettagli importanti che riguarderanno il prossimo futuro del Movimento 5 Stelle colpito nelle ultime settimane dalla defezione di Alessandro Di Battista e dalle diverse espulsioni in seguito al voto contrario alla fiducia del Governo Draghi da parte di molti esponenti del Partito.

Uno dei punti probabilmente più importanti è il ruolo di Conte che potrebbe prossimamente ricoprire un ruolo di primo piano all’interno del Movimento, forse come capo unico. Stando a quanto riportato da Adnkronos Conte potrebbe operare con a fianco uno o due vice. Una questione che tuttavia celerebbe alcune criticità in primis quello della direzione del movimento da un gruppo di cinque che si sostituirebbe alla figura del capo politico.

Pronto ruolo ad hoc per Conte

Con il l’ex Premier Giuseppe Conte i risvolti stando a quanto si apprende da fonti qualificate, sono stati positivi. L’ex presidente potrebbe quindi un ruolo centrale all’interno del Partito. Sono quindi previste già nelle prossime ore ulteriori sviluppi ed eventuali modifiche dello statuto. Quasi tutti i partecipanti hanno lasciato il vertice con Grillo e Conte che sarebbero stati i primi a lasciare l’hotel forum. Sarebbero ancora presenti al summit il Ministro degli Esteri Di Maio, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede.

Grillo: “Bellissima giornata”

Poco dopo la fine dell’incontro, il garante del movimento 5 stelle Beppe Grillo ha scritto un post dal contenuto sintetico e a tratti criptico: “Bellissima giornata. Tutte le cose che non verranno pubblicate sono vere”. Un messaggio questo che ricorda molto l’espressione “Le fragole sono mature” che ha poi verso il sostegno a Mario Draghi.