Inseguimento finito male a Livorno, dove una volante della polizia ha tamponato una vettura parcheggiata mentre percorreva una via contromano nel tentativo di recuperare un motorino.

Poliziotto contromano per inseguire un motorino, tampona un’auto: multato

Il conducente del motorino aveva ignorato la paletta degli agenti di polizia che lo volevano fermare per un controllo ed è andato dritto per la sua strada.

I poliziotti allora si sono lanciati in un inseguimento a sirene spiegate e ad alta velocità per fermare il mezzo a due ruote. Purtroppo per gli agenti, il motorino si è infilato per le vie del centro stroico di Livorno e, per tentare di recuperarlo, hanno imboccato una strada contromano.

Il mezzo inseguito è riuscito a scappare e i poliziotti sono stati multati

In quella via erano parcheggiate delle macchine e circolavano pedoni.

Proprio per evitare uno di quelli che stava attraversando, l’agente alla guida della volante ha perso il controllo e si è schiantato contro un’auto parcheggiata. Conoscendo la procedura, i poliziotti hanno chiamato i vigili e, come da prassi sono stati multati. La sanzione è di 29 euro. Il conducente del motorino è riuscito a scappare: il danno e la beffa.

La Questura spiega il perchè della multa

Se gli agenti sono stati multati non è perchè stavano percorrendo una strada contromano, ma perchè hanno danneggiato un’auto ferma.

La Questura di Livorno ha dichiarato al quotidiano toscano La Nazione che “quando si causa danno a un altro veicolo spunta l’interesse di un terzo e dunque emerge un problema assicurativo“.