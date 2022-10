Un rider di 40 anni è stato travolto da un'auto mentre effettuava delle consegne a Livorno. Il conducente è scappato a piedi.

Un rider di 40 anni è in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’auto, mentre effettuava delle consegne a Livorno. Il conducente dell’auto non si è fermato ed è scappato a piedi.

Rider travolto da un’auto a Livorno: è grave, il conducente non si ferma e scappa a piedi

Un rider di 40 anni è stato travolto da un’automobile mentre effettuava delle consegne a Livorno. La vittima ha riportato diverse fratture ed è ricoverata in condizioni molto gravi. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’incidente si è verificato alle 22.30 di domenica 16 ottobre in Corso Mazzini, all’altezza dell’incrocio con Borgo San Jacopo. L’uomo stava effettuando delle consegne per Glovo a bordo del suo scooter, quando è stato travolto da un’auto in corsa.

Il conducente non si è fermato per prestare soccorso ed è scappato a piedi. Le persone che si trovavano nei locali vicini al luogo dell’incidente hanno chiamato i soccorsi e il 112. Sul posto è arrivata un’ambulanza, insieme ad un medico che ha immobilizzato il rider.

Rider travolto da un’auto a Livorno: le sue condizioni

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia, per ascoltare i racconti dei testimoni. Il conducente dell’auto è scappato a piedi dopo aver travolto il 40enne.

Gli agenti della polizia municipale hanno effettuato i rilievi di rito e avviato le ricerche per risalire all’identità del responsabile. Il rider è stato portato in shock room ed è stato operato. Non ci sono ulteriori informazioni sulle sue condizioni di salute, ma sarebbe grave. Avrebbe riportato fratture multiple ma non è chiaro se sia in pericolo di vita.