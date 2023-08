Lunedì 4 settembre debutterà la nuova stagione di Pomeriggio 5, la prima firmata da Myrta Merlino. Considerando la cacciata di Barbara D’Urso, una domanda sorge spontanea: perché il titolo è rimasto lo stesso? Finalmente è saltato fuori il motivo.

Pomeriggio 5: la D’Urso è fuori ma il titolo è uguale

La nuova stagione di Pomeriggio 5 è alle porte: mancano una manciata di giorni al debutto. Come sappiamo ormai da mesi, al timone del programma ci sarà Myrta Merlino, che è stata scelta come sostituta di Barbara D’Urso. Vista la sua cacciata, in molti si sono chiesti il motivo per cui i vertici hanno deciso di non cambiare titolo al format. A svelare il perché è stata la nuova presentatrice.

Pomeriggio 5: Myrta Merlino svela perché il titolo è uguale

Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Myrta ha così spiegato il motivo per cui Pomeriggio 5 ha mantenuto il titolo uguale a quello della direzione della D’Urso:

“È un brand consolidato. Sarebbe stato un errore modificarlo. La grande sfida sarà fare un cambiamento nella continuità. Far sentire al pubblico che quella è sempre casa sua, ma con un altro profumo”.

In sostanza, il titolo è rimasto uguale per non perdere la cosiddetta ‘fidelizzazione con il cliente’. Una mossa di marketing, se così possiamo definirla, che dovrebbe far comprendere ai fan di Carmelita che è cambiato solo il “profumo“.

Pomeriggio 5: Myrta Merlino pronta per la sfida

Myrta non vede l’ora di debuttare con Pomeriggio 5 e ha ammesso che ha già preparato i suoi portafortuna. Ha dichiarato: