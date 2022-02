Pomeriggio Cinque, è deceduto Gianni Tramontano, autore storico del programma: l’addio di Barbara D’urso

Durante la puntata di ieri, Barbara ha dato l'annuncio in diretta della morte di Tramontano: la conduttrice è apparsa visibilmente commossa.

Sul finire della scorsa puntata di ieri, venerdì 24 febbraio di Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso ha dato in diretta una notizia ai telespettatori molto triste: purtroppo è venuto a mancare uno degli autori storici del suo programma: Gianni Tramontano.

Lutto a Pomeriggio Cinque: è morto Gianni Tramontano

La conduttrice è apparsa visibilmente commossa, a dimostrazione del fatto che tra i due da molto il legame professionale si era trasformato in una bellissima amicizia.

“Volevo salutare insieme a voi un nostro amico, un autore che è stato per tanti anni nelle nostre trasmissioni e che da un po’ di tempo si era allontanato. Si chiama Gianni Tramontano, che stanotte ci ha lasciato”.

Abbattuta per questa perdita, la conduttrice ha poi voluto mandare un forte abbraccio a tutti coloro che sono stati al fianco dell’autore fino all’ultimo istante della sua vita:

“Voglio dare un grandissimo abbraccio alle sorelle e alla famiglia. Ciao Gianni, sarai sempre nel mio cuore”.

Ed infatti, proprio sul profilo Twitter della D’urso, la conduttrice ha postato questa foto, rimarcando il suo caloroso addio:

Ospite a Pomeriggio Cinque, Roberto Alessi

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque comunque non si è potuto non parlare del Grande Fratello Vip, che ormai è agli sgoccioli dopo quasi sei mesi: una delle protagoniste è stata certamente Soleil Sorge. E proprio per parlare di quest’ultima, la D’urso ha invitato come ospite Roberto Alessi, che non crede a quanto è stato dichiarato da Soleil, ossia che fuori dalla casa ci sia un presunto fidanzato che la aspetta.

Ancora poco e sapremo la verità.