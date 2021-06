Mediaset sta decidendo il cambiamento che riguarderà il programma pomeridiano Pomeriggio 5. Si parla di un drastico ridimensionamento della durata.

Al contrario della Rai, Mediaset ha molti punti interrogativi per i programmi della stagione 2021-2022; tra cui quello che riguarda il futuro di Barbara D’Urso; tornerà con Pomeriggio 5.

Il grande annuncio

Barbara D’Urso è il volto noto di Canale 5 non solo per i suoi programmi televisivi della fascia pomeridiana ma anche per quelli serali.

È stato Davide Maggio ad annunciare in esclusiva, durante una diretta Instagram, la novità che riguarda il programma di Pomeriggio 5: dei canonici 90 minuti, il programma passerà ai nuovi 45 minuti di trasmissione.

Una decisione abbastanza aperta: “I giochi non sono ancora chiusi: nei prossimi giorni sono ancora previste riunioni e incontri per definire i palinsesti della prossima stagione televisiva delle reti Mediaset”. La notizia quindi non è ancora definitiva e si aspetta la decisione finale che verrà presa.

Il cambio a Pomeriggio 5

Secondo i rumors Mediaset avrebbe pensato di porre un cambiamento a Pomeriggio 5: inizierebbe alle 18:00 dal lunedì al venerdì lasciando poi spazio a caduta libera che inizierà alle 18:45.

Secondo queste informazioni sembrerebbe che Mediaset abbia voluto togliere la parte di cronaca; la prima parte del programma che occupava la fascia oraria dalle 17:15 alle 18:00.

Nulla è ancora decisio a Mediaset.

Sorge spontanea la domanda del perché ridurre un programma che ha sempre portato ottimi ascolti? Chi ci sarà nella prima parte?

Tra tutti questi dubbi una cosa è certa: Barbara D’Urso si sta godendo le vacanze dopo una stagione composta da Pomeriggio 5, Domenica Lice e Live non è la d’Urso.