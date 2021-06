Jessica Mazzoli e Morgan, il rapporto oggi: “Barbara D’Urso? Pentita”

Jessica Mazzoli ha svelato dettagli e retroscena del suo rapporto con Morgan e si è detta pentita di essere andata nei salotti tv della D'Urso.

Jessica Mazzoli, ex concorrente di X Factor che è stata legata a Morgan, ha rivelato quali sarebbero oggi i rapporti tra lei e l’ex leader dei Bluvertigo, padre di sua figlia Lara.

Jessica Mazzoli e Morgan: il rapporto oggi

I rapporti tra Jessica Mazzoli e Morgan non sono finiti nel migliore dei modi e in passato è stata la stessa cantante a scagliare pubblicamente frecciatine e recriminazioni contro il leader dei Bluvertigo, padre di sua figlia Lara.

Jessica Mazzoli ha dichiarato che i rapporti tra lei e Morgan attualmente sarebbero del tutto inesistenti e che la loro relazione avrebbe inciso negativamente anche sulla sua carriera artistica, facendo sì che non decolasse mai. “Morgan ha un background rinsecchito ad oggi e con lui non ha nessun tipo di rapporto. Niente di niente. La mia storia con lui mi ha penalizzata tantissimo a livello artistico”, ha dichiarato la giovane cantante, che ha più volte accusato Morgan di non aver provveduto al mantenimento di sua figlia Lara (secondogenita di Morgan).

Jessica Mazzoli pentita da Barbara D’Urso

Oltre ad aver scagliato l’ennesima frecciatina contro il suo famoso ex Jessica Mazzoli ha anche dichiarato di essere pentita per alcune delle sue vecchie interviste nei salotti tv di Barbara D’Urso. La ragazza ha dichiarato infatti che all’epoca sarebbe stata giovane e inesperta, e che per questo vorrebbe rinnegare alcune delle cose da lei dette nei salotti tv: “Ho fatto delle scelte sbagliate.

Tantissime interviste io le rinnego, soprattutto le prime da Barbara perché ero giovane, inconsapevole, incosciente, ingenua ed emotivamente presa dalla situazione di Morgan. Non avevo una buona proprietà di linguaggio anche dopo un anno che ero chiusa in casa a causa di un uomo che fa quello che fa”, ha dichiarato.

Jessica Mazzoli: le accuse contro Morgan

Di recente Jessica Mazzoli ha accusato Morgan di averle chiesto di inviargli foto bollenti in cambio di denaro. Anche il fidanzato della cantante – il rapper Diablo Baby – era intervenuto via social prendendo le difese della fidanzata. “Morgan mi chiede foto osé in cambio dei soldi, ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento”, ha dichiarato la cantante. A detta di Jessica Mazzoli Morgan non vedrebbe da anni sua figlia Lara.