Pompei, vasca da bagno sui binari: macchinista evita deragliamento

Lo scorso lunedì pomeriggio si è evitata a Pompei una vera e propria tragedia. Si è verificato un grave incidente potenziale sulla linea della Circumvesuviana, quando un treno ha rischiato di deragliare a causa di una vasca da bagno abbandonata sui binari. La situazione è stata fortunatamente scansata grazie alla pronta reazione e alla determinazione del macchinista, che nonostante le difficoltà causate dal buio della sera, è riuscito a individuare il pericolo e a frenare in tempo.

Vasca da bagno sui binari, dove è successo

La vasca da bagno era posizionata sul passaggio a livello di via Crapolla, a Pompei, tra le stazioni di Pompei e Scafati. Il presidente dell’Ente Autonomo Volturno (Eav), la società che gestisce la Circumvesuviana, Umberto De Gregori, ha commentato l’incidente su Facebook, esprimendo il suo sollievo per il fatto che il macchinista abbia evitato una potenziale tragedia grazie alla sua prontezza e alla sua attenzione.

Vasca da bagno sui binari, avviata indagine

Un’indagine interna è stata avviata per individuare i responsabili di questo pericoloso atto, che ha messo a rischio la vita di migliaia di passeggeri. È fondamentale assicurarsi che misure preventive siano adottate per evitare simili incidenti in futuro e che coloro che mettono in pericolo la sicurezza dei trasporti pubblici siano identificati e puniti secondo la legge.