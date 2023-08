A distanza di cinque anni dal crollo del Ponte Morandi, il quartiere è rimasto completamente abbandonato a se stesso, ma è nata la prima nuova palazzina.

Ponte Morandi, il quartiere è abbandonato a se stesso: dopo 5 anni la prima nuova palazzina

A cinque anni dal crollo del Ponte Morandi, sono finiti i lavori di ristrutturazione delle case di via Porro, dove vivevano le persone sfollate. Le palazzine che sono state risparmiate dall’abbattimento durante la realizzazione del nuovo ponte, ormai espropriate ai vecchi proprietari, saranno destinate a housing sociale, soprattutto per studenti e anziani, secondo le aspettative dell’amministrazione comunale. Un’inaugurazione fortemente voluta dal Comune, anche se devono ancora finire alcuni lavori. Per l’assegnazione degli appartamenti passeranno ancora diversi mesi.

Il primo passo verso la riqualificazione del quartiere: lo sfogo dei cittadini

Mentre il sindaco di Genova, Marco Bucci, ha presentato il primo passo della riqualificazione del quartiere sotto al Ponte Morandi, i cittadini hanno fatto sentire la loro voce. “Ci avevano promesso che con il nuovo ponte sarebbe arrivata la riqualificazione, che non si sarebbero dimenticati di noi, invece siamo ancora in attesa” hanno dichiarato, come riportato da Il Fatto Quotidiano. I prossimi passi, previsti dal piano di rigenerazione urbana tratteggiato dall’amministrazione, sono l’assegnazione delle case, la realizzazione di un memoriale in ricordo delle vittime, aree per sport e un polo tecnologico immerso nel “parco sul Polcevera” progettato dallo studio di Stefano Boeri, ancora lontano dall’essere realizzato. “Conto di vedere tutto finito entro la fine di questo mandato amministrativo, entro tre anni” ha dichiarato il sindaco.