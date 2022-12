Ponti e festività 2023: quanti e quando sono

Ecco i ponti e le festività del 2023, tantissime opportunità per delle piccole vacanze e periodi di relax da soli o in famiglia.

Con l’inizio del nuovo anno ci iniziamo di nuovo a chiedere quale sia il momento migliore per chiedere le ferie o organizzare qualche piccola vacanza.

A differenza del 2022, nel 2023 alcune festività cadono in giorni strategici, dando così modo di avere delle vacanze più lunghe o almeno dei fine settimana lunghi grazie ai ponti che si vengono a creare.

Ponti e festività 2023: prima parte dell’anno

Si inizia in grande già dal 6 gennaio. L’Epifania infatti cade di venerdì, allungando di un giorno il fine settimana. Ad aprile invece basterà un solo giorno di ferie, per chi non lavoro il fine settimana, per ottenere una vacanza di 4 giorni.

Il 25 aprile (Liberazione) cade di martedì, basta prendere il 24 aprile come giorno di ferie.

Anche l’1 maggio aggiungerà un giorno di vacanza, nel 2023 cade infatti di lunedì. Nemmeno un mese dopo, con il 2 giugno che cade di venerdì, si potranno nuovamente avere tre giorni di vacanza.

Per quanto riguarda l’estate anche il 15 agosto è un giorno fortunato. Ferragosto 2023 cade di martedì, permettendo sia di fare ponte (per le aziende che lo decidono) sia di prendere 4 giorni di vacanza chiedendo solo lunedì 14 agosto come giornata di ferie.

Seconda parte dell’anno

La seconda metà dell’anno è un po’ meno ricca di festività, ma nel 2023 quelle poche che ci sono si prendono molto più spazio del solito. L’1 novembre cade di mercoledì, esattamente a metà settimana. In base alle preferenze e possibilità si possono prendere due giorni di ferie o prima o dopo Ognissanti (lunedì 30 e martedì 31 ottobre o giovedì 2 e venerdì 3 novembre) e ottenere così 5 giorni liberi.

A dicembre 2023 l’Immacolata (8 dicembre) cade di venerdì, creando così un altro fine settimana lungo. Natale e Santo Stefano cadono invece di lunedì e martedì e offrono altri 4 giorni di vacanza ininterrotta senza dover chiedere giorni di ferie.

Dove passare le vacanze?

Per la maggior parte di questi weekend lunghi sarà possibile godersi la montagna. Nel caso non si fosse riuscito a raggiungere la neve nel 2022 nulla vieta di riprovarci nel 2023 con una vacanza sulla neve, la classica settimana bianca. Da soli, in famiglia o in compagnia di amici un fine settimana di svago non fa mai male.

Per i periodi più lunghi invece si può pensare anche ad affittare un alloggio, sempre in famiglia o in altra compagnia. L’isola d’Elba è un’ottima opportunità per una vacanza lunga ma non troppo lontana da casa, senza dover a che fare con documenti per uscire dal paese, cambio valuta o lingua straniera per comunicare.