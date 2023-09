Portogallo, si rompono due cisterne: paesino inondato da 2 milioni di litri di vino

Non c’è pace in Portogallo. In un piccolo paesino del paese rossoverde, un fatto curioso ha scatenato il panico tra i residenti e lo sgomento tra gli utenti social di tutto il mondo: due cisterne di vino sono infatti andate in frantumi, facendo precipitare per le stradine milioni di litri di vino.

Due milioni di litri di vino invadono le strade di São Lourenço de Bairro, in Portogallo: ecco cosa è successo

Il fatto è accaduto nel pomeriggio della scorsa domenica 10 settembre, São Lourenço de Bairro, paesino che si trova 230 chilometri a nord di Lisbona. All’interno di una locale cantina si sono rotte due cisterne, che hanno causato l’invasione di ben 2,2 milioni di litri di vino per le strade del paesino portoghese.

Le strade, tutte in discesa, si sono così trasformate in una cascata di liquido rosso. Il ‘torrente’ di vino è stato immortalato da numerosi presenti e le immagini sono state poi condivise sui social network, dove in pochissimo sono diventate virali in tutto il mondo.

A seguire la vicenda tutti i media portoghesi, tra cui il sito Diàrio de Aveiro, che ha spiegato come il pronto intervento dei vigili del fuoco sia stato provvidenziale per deviare l’anomalo ‘torrente’ presso alcuni campi nelle vicinanze del paesino.

Fortunatamente non si contano feriti dopo l’incidente. Nelle ore immediatamente successive al fatto la Destilaria Levira, l’azienda vinicola proprietaria delle cisterne andate in frantumi, ha chiesto pubblicamente scusa per l’accaduto e ha spiegato che si occuperà personalmente della pulizia delle strade e degli eventuali danni causati. Nel mentre continuano le indagini per stabilire cosa abbia provocato la rottura delle cisterne di vino.