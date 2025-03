Dave Mallow è stato un attore e doppiatore americano, riconosciuto principalmente per il suo lavoro nell’animazione e nelle serie TV. Il suo nome è associato a numerosi progetti di successo, soprattutto nel campo del doppiaggio. Tra le sue interpretazioni più famose spicca quella nella serie Power Rangers, dove ha dato voce a uno dei personaggi più iconici.

I successi di Dave Mallow

Secondo quanto riportato da TMZ, Dave Mallow è deceduto martedì mentre si trovava sotto cura presso la MonteCedro Senior Living Community in California. Una fonte vicina all’attore ha rivelato che le sue condizioni di salute erano peggiorate progressivamente negli ultimi anni. Nonostante la sua morte all’età di 76 anni, la sua eredità nel mondo del doppiaggio e nel franchise di Power Rangers continua a vivere grazie ai suoi iconici ruoli.

Mallow ha avuto una lunga carriera nel doppiaggio, partecipando a numerose serie animate, film e videogiochi. Ha lavorato con grandi studi di animazione, prestando la sua voce a una varietà di personaggi, soprattutto nelle produzioni destinate a un pubblico giovane. La sua voce era versatile e capace di adattarsi a diversi ruoli, rendendolo un doppiatore apprezzato nel suo campo.

Il doppiatore era anche conosciuto per il suo lavoro in videogiochi, dove ha dato vita a numerosi personaggi nei titoli più noti. Tra i titoli più noti a cui ha partecipato, ci sono giochi legati a franchise famosi come “Call of Duty” e “Final Fantasy”.

Power Rangers: il ruolo di Dave Mallow nel cast

Dave Mallow è diventato noto soprattutto per il suo ruolo di doppiatore di Baboo in Mighty Morphin Power Rangers. Baboo, insieme a Squatt, era uno dei tirapiedi comici e un po’ maldestri di Rita Repulsa e Lord Zedd. Sebbene il personaggio non fosse tra i principali antagonisti, la sua interpretazione vocale ha contribuito a rendere Baboo un personaggio riconoscibile e amato dai fan della serie.