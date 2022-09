Cosa pensa Fabrizio Pregliasco sul via alle mascherine: "Giusto, ma l'obbligo potrebbe tornare, tuttavia in questa fase epidemiologica può andare bene”

Intervistato da Leggo Fabrizio Pregliasco dice la sua sul via alle mascherine dalla giornata di domani, primo ottobre: “Giusto, ma l’obbligo potrebbe tornare”. Il virologo milanese ha detto quindi che la misura non è decaduta definitivamente, ma solo opportuna oggi.

E interrogato sulla possibilità che il via alla mascherine sui mezzi pubblici possa essere un rischio Pregliasco ha risposto: “In questa fase epidemiologica può andare bene”.

Pregliasco e il via alle mascherine

“Ci siamo guadagnati maggiore libertà anche grazie al lockdown e alle altre misure adottate. D’altronde, bastava prendere treni e bus per vedere quanti fossero insofferenti alla mascherina”. Poi la precisazione di Pregliasco: “In ogni caso, bisogna tenere presente che, in base ai dati dello sviluppo della malattia, potrà anche essere reintrodotta”.

Contagi in risalita: “I fragili si vaccinino”

Sull’obbligo nelle strutture sanitarie che permarrà per non meno di altri 30 giorni il virologo ha detto: “In ospedali e Rsa rimarrà ancora almeno per un mese. E la parola “almeno’ rimanda proprio al fatto che poi bisognerà valutare in base ai numeri”. Poi la chiosa sull’aumento dei casi: “Si spera sia solo l’onda di risalita, che potrà essere ridotta nel momento in cui tanti tra i più fragili si vaccineranno”.