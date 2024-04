Non è la prima volta che la Polonia si dimostra preoccupata per la situazione internazionale, con una particolare attenzione per quanto riguarda la Russia. Dopo le recenti proposte da parte del primo ministro di riaprire i bunker, adesso è il presidente polacco a parlare, dichiarandosi pronto ad ospitare armi nucleari sul suolo del paese.

Polonia pronta per le armi atomiche

Non è un mistero che la Polonia sia particolarmente preoccupata per un eventuale escalation con la Russia. Già in passato il primo ministro Donald Tusk aveva dichiarato che ormai una guerra con le forze russe fosse inevitabile e aveva colto l’occasione per spingere l’Europa ad armarsi per farsi trovare pronta a questo scenario.

Adesso è invece il presidente della Polonia ad aver parlato della situazione internazionale e sembra che nemmeno lui sia meno tranquillo in merito alla questione. Andrzej Duda ha infatti recentemente dichiarato al giornale Fakt che sarebbe pronto ad ospitare sul territorio delle armi nucleari se ciò può aiutare la Nato a rafforzare la sicurezza del fianco orientale.

Anche il presidente sembra quindi condividere le stesse preoccupazioni del primo ministro anche se, almeno per il momento, quanto dichiarato resta soltanto una proposta e nulla più, ma tali parole dimostrano la volontà del paese di fare il possibile per aumentare le proprie difese.