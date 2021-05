Previsioni meteo giovedì 13 maggio 2021: pioggia al Nord ma temperature in aumento

Aria fredda in quasi tutta Italia. Dopo il clima estivo della scorsa settimana, adesso, in quasi tutto il paese ci sarà la pioggia

Dopo l’anticipo di estate, che aveva caratterizzato quasi tutto il paese nel corso della scorsa settimana, adesso, sembra essere dinuovo tempo di pioggia. Se nelle scorse giornate, si erano anche toccate temperature che sfioravano i 30 gradi, adesso, qualcosa cambia.

A partire da giovedì 13 maggio 2021, infatti, tornerà il maltempo. Secondo le previsioni, infatti, il cielo di quasi tutta Italia si troverà ricoperto di nuvole con grandi possibilità di pioggia. A dare delle informazioni più dettagliate, ci ha pensato il sito Fanpage.it. “Per la giornata di domani giovedì 13 maggio ci saranno, a partire dal pomeriggio, acquazzoni su Alpi, Triveneto e Lombardia, e isolatamente anche in Liguria. Qualche rovescio anche sulle regioni del Centro tra Toscana, Marche, Umbria e Lazio, mentre il cielo sarà perlopiù soleggiato sul versante adriatico.

Al Sud invece il tempo sarà sereno, tranne qualche fenomeno in sviluppo pomeridiano dalle interne verso le coste tirreniche specie campane”.

Meteo giovedì 13 maggio: cosa succederà al Nord

Insomma, sembra essere molto probabile che, per questo weekend di maggio, si possa per un po’ dire addio al mare e al sole. In particolare, sin dalla mattina di giovedì 14 maggio, al Nord Italia si assisterà ad un cielo instabile con diverse nubi sparse.

Ad essere toccate da questa instabilità saranno le regioni Alpine e sul levante ligure, dove ci saranno rovesci e temporali sparsi. Nel resto della parte settentrionale del paese, inveve, ci sarà bel tempo e sole.

Meteo giovedì 13 maggio: cosa accadrà al Sud

Le piogge e il cielo nuvoloso non toccheranno solamente il Nord Italia, ma anche il resto del paese. In particolare, sarà a partire da venerdì, e principalmente sabato, che anche il Centro e, soprattutto, le coste Tirreniche della Campania saranno toccate da fenomeni temporaleschi isolati. Per quanto riguarda il resto del Sud e la Sicilia, in queste regioni ci saranno addensamenti compatti

Meteo giovedì 13 maggio: in aumento le temperature

Nonostante quasi tutta Italia sarà caratterizzata da temporali, nubi sparse e da poco sole, non si assisterà ad una discesa repentina delle temperature. Al contrario di quanto si poteva immaginare, infatti, le temperature minime saranno in aumento lungo le aree costiere ioniche e in diminuzione sul resto del Paese. Per quanto riguarda le massime, invece, queste subiranno un aumento sulle regioni Alpine, le coste della Toscana e la Sardegna Centromeridionale e nello Ionio.