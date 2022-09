Previsioni meteo mercoledì 28 settembre, allerta maltempo e temporali: le regioni a rischio

La perturbazione che ha colpito il paese si allontana ma molto lentamente e le previsioni meteo per mercoledì 28 settembre non sono delle migliori

Le previsioni meteo per mercoledì 28 settembre dicono che il brutto tempo non pare ancora intenzionato a lasciare l’Italia e che c’è una allerta maltempo e temporali: le regioni a rischio sono Toscana, Molise, Basilicata e Calabria ed alcune aree delle stesse potrebbero essere colpite da fenomeni severi.

Per la giornata di domani, mercoledì 28 settembre, si attende dunque maltempo localizzato in alcune zone del paese.

Le Previsioni meteo per il 28 settembre

Il dato è che la violenta perturbazione che ha colpito la Penisola è in allontanamento ma con una gradualità che potrebbe innescare una coda di maltempo, associato a condizioni di variabilità, fenomeni temporaleschi anche intensi e rischio idraulico e idrogeologico e una allerta gialla su quattro regioni.

Quali saranno le regioni interessate

Ecco perché in 4 regioni e sulla scorta delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore “avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente valutando una allerta gialla per domani mercoledì 28 settembre, su alcune aree di Toscana, Molise, Basilicata e Calabria”. Cosa potrebbe succedere dunque? Che i fenomeni meteo severi andando a colpire alcune aree dell’Italia “potrebbero determinare”, come spiega Fanpage, “delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta”.