Ecco tutte le previsioni del meteo per la giornata di oggi: lunedì 11 marzo 2024.

Previsioni meteo, lunedì 11 marzo

Questa sarà una nuova giornata di instabilità in Italia. E’ vero che il tempo vedrà protagonista un miglioramento per le regioni del nord, fatta eccezione dell’Emilia Romagna e della Liguria, ma al centro ed al sud si attenderanno ancora piogge e maltempo.

Le regioni interessate dal maltempo

Oltre ai temporali, molte regioni avranno a che fare con del forte vento. Si tratta della Sicilia, della Sardegna e nella zona del Tirreno. Per quanto riguarda la Puglia, in questo senso, arriveranno dei miglioramenti perché il vento di scirocco tenderà a calare nel corso della giornata. Verso sera però arriveranno venti da ovest.

Meteo, le temperature di oggi

Quali saranno le temperature previste per la giornata odierna? I meteorologi hanno fatto sapere che sia nelle Isole che al Centro ed al Nord le temperature saranno in netto calo durante la mattina. Nel pomeriggio, invece, tenderanno ad aumentare, soprattutto al nord. Mentre nelle altre regioni (Sicilia, Sardegna, Campania) saranno, al contrario, in calo.

Insomma, una giornata di grande instabilità su tutta la penisola italiana.