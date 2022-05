Le previsioni meteo per i prossimi giorni svelano l'arrivo del maltempo al Nord, mentre il Sud potrà ancora godersi il caldo.

L’anticiclone africano Hannibal sta giungendo al termine, almeno temporaneamente. Al Nord torneranno le precipitazioni, in alcuni casi temporalesche, con grandinate e più raramente trombe d’aria. Il Sud potrà continuare a godersi il caldo.

Previsioni meteo: pioggia in arrivo al Nord, ancora caldo e bel tempo al Sud

L’anticiclone africano Hannibal sta per terminare, per il momento, la sua azione, in modo particolare al Nord, dove ci saranno nuove precipitazioni, temporalesche e accompagnate da grandinate o in casi più rari da trombe d’aria. Hannibal dovrà retrocedere di qualche centinaio di chilometri, per abbandonare il Nord Italia. I primi segnali del peggiormento, secondo le previsioni meteo, si avranno già nelle prossime ore, con qualche temporale sui settori alpini, ma peggiorerà ulteriormente tra martedì 24 e mercoledì 25 maggio.

L’aria fresca in discesa dal Nord Europa formerà un vortice ciclonico che colpirà le regioni settentrionali. Da martedì 24 maggio inizieranno i temporali da Alpi e Prealpi, fino alle pianure di Piemonte e Lombardia. Mercoledì 25 maggio il maltempo coinvolgerà anche il resto del Nord, mentre il vortice comincerà a scendere verso la Sardegna, dove è atteso un peggioramento da giovedì 26 maggio.

Il tempo nel resto d’Italia

Il resto d’Italia continuerà a godere della protezione di Hannibal, con giornate soleggiate e caldo.

Tra il 23 e il 24 maggio si toccheranno picchi di 36-37 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia, e 34-35 su Puglia, coste ioniche lucane e Calabria. Il peggioramento coinvolgerà per il momento solo il Nord Italia.