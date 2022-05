Previsioni meteo, caldo record nel weekend: arriva Hannibal

Previsioni meteo estive in tutta Italia a causa di Hannibal: l'anticiclone porterà un caldo che supererà persino le temperature del maggio record 2003.

Temperature in aumento e caldo estivo quasi in tutta Italia a causa dell’anticiclone Hannibal: le previsioni meteo per il weekend del 21-22 maggio.

Temperature anomale dovute all’anticiclone Hannibal

Proprio come successe 19 anni, anche nel maggio 2022 l’anticlone Hannibal porterà un vero e proprio assaggio di estate.

Questo vento riporterà condizioni calde come – e forse più – del maggio 2003, il mese primaverile rovente che precedette la famosa caldissima Estate 2003.

In particolare, i picchi di caldo sono attesi per il weekend del 21-22 maggio. Ci saranno condizioni bio-meteorologiche particolarmente afose nelle ore centrali della giornata, mentre durante la notte le temperature si manterranno invece ancora relativamente fresche.

Nel dettaglio, dal punto di vista meteo, sono attesi dei temporali solo in montagna nelle ore più calde della giornata; per il resto il tempo sarà soleggiato, caldo come in estate e con poca ventilazione.

Unica eccezione, per quanto riguarda il vento, alcune zone della Puglia e il versante ionico.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni