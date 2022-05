Attesi temporali e vento in diverse zone d'Italia: dopo il caldo anomalo, per l'ultima settimana di maggio non si esclude un cambio di rotta.

Siamo solo a metà maggio, ma le temperature sono quelle tipiche di fine giugno/inizi luglio. Il termometro raggiunge picchi ben oltre la media stagionale. Per gli esperti è solo un’anticipazione del caldo rovente che potrebbe essere protagonista dell’estate 2022, molto simile a quella del 2003.

Per il weekend del 21 e 22 maggio si attendono ancora temperature record, che potrebbero superare addirittura i 30 gradi. Tuttavia, intorno alla metà della settimana successiva si attende l’arrivo di una perturbazione che causerà un deciso cambio di rotta.

Meteo, maltempo in arrivo

Intorno a mercoledì 25 maggio le previsioni meteo segnalano un indebolimento dell’anticiclone africano che negli ultimi giorni ha causato caldo record.

Con l’arrivo del maltempo si attendono piogge e temporali, ma non si escludono neppure forti raffiche di vento, fino a nubifragi e altri fenomeni più intensi dovuti al contrasto termico.

Negli ultimi giorni di maggio è attesa una circolazione depressionaria proveniente dal Nord Atlantico. Da Nord a Sud Italia non si esclude l’arrivo di un’ondata di aria fredda che troverà il suo epicentro proprio nel Mediterraneo. Dopo il caldo insopportabile degli ultimi giorni, le temperature potrebbero subire un netto abbassamento.