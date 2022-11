Previsioni meteo sabato 12 novembre, allerta gialla per maltempo: le regioni interessate

Sabato 12 novembre alcune regioni d'Italia saranno investite dal maltempo: la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla

Per il prossimo weekend, quello del 12 e 13 novembre, si attendono importanti perturbazioni su alcune regioni d’Italia che saranno colpite da forti temporali, per questo motivo, la Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla.

Previsioni meteo weekend 12 e 13 novembre: allerta gialla in alcune regioni

Nel corso del prossimo weekend (sabato 12 e domenica 13 novembre) l’italia sarà investita da un nucleo di aria fredda che avrà un’incidenza sulle temperature, che caleranno ulteriormente. Non solo, forti rovesci colpiranno molte regioni italiane, costringendo la Protezione Civile a diramare l’ennesima allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico. In particolare, le regioni più a rischio sono ancora una volta quelle del sud, in questo caso Sicilia e Puglia.

Le previsioni meteo per il weekend

Le previsioni meteo indicano che già dalla giornata di domani ci saranno forti piogge sulle regioni del Sud Italia, coinvolte la Calabria, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia. Dal pomeriggio queste perturbazioni si sposteranno e interesseranno anche altre zone del Sud, ma su Sicilia e Puglia cadranno forti temporali. Qualche debole precipitazione colpirà anche le regione del Centro Italia come Abruzzo e Molise.