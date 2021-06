Previsioni meteo venerdì 11 giugno 2021: ancora tempo instabile, ma sole e caldo nel weekend

In Italia, le previsioni meteo per venerdì 11 giugno 2021 prevedono ancora tempo instabile ma torneranno sole e caldo nel week end.

La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sull’Italia centrosettentrionale e che ha coinvolto anche una parte del Meridione a partire dal weekend del 5-6 giugno continuerà a imprimere una certa instabilità climatica anche alle giornate di giovedì 10 e venerdì 11 giugno.

Il prossimo weekend, tuttavia, si caratterizzerà per un ritorno del bel tempo.

Previsioni meteo, ancora tempo instabile in Italia

In Italia, l’ondata di maltempo preannunciata a partire dal weekend di sabato 5 e domenica 6 giugno condizionerà anche le previsioni metereologiche di venerdì 11 giugno.

La giornata, infatti, al pari di giovedì 10, si contraddistinguerà per una marcata instabilità climatica mentre l’alta pressione che si imporrà sui territori ai margini del Paese.

In queste zone, vi sarà un’elevata presenza delle correnti settentrionali che provocheranno frequenti rovesci e temporali nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle aree montuose.

Nel weekend del 12-13 giugno, invece, si assisterà a un sensibile miglioramento delle condizioni meteo, con il ritorno a un clima caldo e soleggiato, tipico del periodo estivo.

Previsioni meteo, il clima di venerdì 11 giugno

Il clima della giornata di venerdì 11 giugno, come già accennato, sarà connotato ancora da una spiccata instabilità: ciononostante, il progressivo avvicinarsi dell’alta pressione soprattutto nelle Regioni del Centro-Nord segnerà il graduale ripristinarsi di un clima soleggiato e di un netto aumento delle temperature.

L’instabilità del meteo di venerdì 11 si manifesterà in particolar modo nella seconda metà della giornata: dopo una mattinata soleggiata e serena, le nuvole ricopriranno il cielo nel pomeriggio, addensandosi nelle zone interne. In questo contesto, si verificheranno rovesci e temporali isolati in aree come le Alpi, la Liguria, l’appennino Campano e Lucano, la parte settentrionale della Calabria, le zone interne del Centro e della Sicilia, i rilievi della Sardegna.

Previsioni meteo, sole e caldo nel weekend

In occasione del prossimo weekend del 12-13 giugno, invece, dopo una settimana trascorsa all’insegna dell’incertezza meteorologica, l’alta pressione dominerà sulle Regioni del Centro-Nord portando un tempo soleggiato e dalle temperature marcatamente estive.

Instabilità, seppur lievi e trascurabili, continueranno a caratterizzare le Regioni meridionali dell’Italia, soprattutto durante il pomeriggio di sabato 12.

La mattina presenterà bel tempo ovunque, a eccezione di alcune nubi che copriranno i cieli della Calabria tirrenica. Nel pomeriggio, rovesci e temporali si abbatteranno nel Lazio meridionale, in Basilicata, in Calabria e nelle zone orientali della Sicilia.

Al Centro-Nord, è stato segnalato un incremento delle temperature, con massime pari a 30 gradi, mentre al Sud non sono state indicate variazioni apprezzabili.

Nella giornata di domenica 13, infine, l’alta pressione giungerà anche presso le Regioni del Sud Italia, conferendo beltempo a tutto il territorio nazionale.