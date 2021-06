Primarie PD a Bologna e Roma: Lepore vince nel voto online. Gualtieri è al 61%

Buona affluenza alle primarie del PD a Roma e Bologna. Nei primi 20 seggi scrutinati Gualtieri si attesta al 61%. Bene Lepore che vince nel voto online.

Le primarie del PD che si sono tenute a Roma e Bologna hanno fatto registrare una buona affluenza di pubblico con i votanti che solo nella capitale avrebbero toccato quota 45 mila.

A mostrarsi soddisfatto per il traguardo raggiunto il segretario del Partito Democratico che su Twitter ha scritto: “Bene! La prima scommessa è vinta.

Le #primarie a Roma e Bologna sono un successo di popolo e pur in epoca Covid hanno affluenza come preCovid. Il successo di Lepore e Gualtieri dimostra che abbiamo avuto ragione a non aver paura a farle perché il popolo di centrosinistra è con noi. Avanti!”

Primarie PD Bologna Roma, il partito si prepara a raggiungere un doppio traguardo

Queste primarie del PD del 2021, hanno portato il partito a raggiungere due risultati che si sono rivelati più rosei di ogni aspettativa a cominciare dall’affluenza nella capitale che, rispetto alle passate primarie ha toccato quota 45 mila, segnando quindi un positivo + 2000 rispetto alle ultime elezioni.

Si segnala intanto un risultato parziale a favore di Roberto Gualtieri che nei primi seggi scrutinati è passato in testa con il 61% dei votanti.

Primarie PD Bologna Roma, Matteo Lepore vince la sfida online con Isabella Conti

Il candidato sindaco del Partito Democratico Matteo Lepore ha portato a casa un risultato più che positivo vincendo con il 55% dei voti nel voto online. Ha sfidato il candidato sindaco Lepore l’indipendente Isabella Conti che è arrivata a quota 2058 frequenze totlizzando il 45% dei votanti.

Non sarebbero stati resi noti i risultati relativi all’affluenza.

Primarie PD Bologna Roma. Letta: “Il popolo progressivo e democratico c’è”

“Credo che oggi sia veramente una grande festa di democrazia e partecipazione, abbiamo dati di grande affluenza. Il popolo democratico e progressista c’è e partecipa alla scelta dei nostri candidati sindaci”, queste le parole del segretario del PD Enrico Letta che nel corso del suo intervento ha messo in evidenza quanto sia fondamentale il risultato alle primarie:

“Abbiamo dimostrato che il popolo progressista e democratico c’è, che il Pd c’è e lo abbiamo fatto con una giornata di festa e di grande partecipazione popolare”. Letta ai giornalisi che ha poi proseguito dichiarando: “I risultati di queste primarie sono molto importanti, li guarderemo con grande attenzione li studieremo e da lì partiremo per costruire le amministrative”.