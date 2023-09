Primavalle, uccide la madre e nasconde il corpo in un sacco per una settimana

Il responsabile è un uomo di 59 anni è ora in stato di fermo presso il carcere di Regina Coeli

Un caso di cronaca shock sconvolge Primavalle, uno dei quartieri di Roma, dove nelle scorse ore un uomo ha ammesso di avere ucciso la madre e di averne occultato il cadavere per (almeno) una settimana.

Omicidio a Primavalle: uomo uccide la madre, poi nasconde il corpo in un sacco

In base alle prime informazioni emerse riguardo alla vicenda, il colpevole avrebbe chiamato i carabinieri nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 settembre per confessare l’omicidio dell’anziana madre, una donna di 88 anni che avrebbe a quanto pare ammazzato sette giorni prima della telefonata alle autorità.

Seguendo le indicazioni dell’uomo al telefono, i carabinieri della Stazione di Roma Montespaccato e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere sono immediatamente intervenuti in via Pietro Gasparri, nel quartiere Primavalle, facendo così la macabra scoperta. All’interno dell’appartamento del soggetto (che non aveva mai dimostrato segni di squilibrio mentale) le autorità hanno trovato, chiuso dentro l’armadio e inserito all’interno di un sacco, il corpo ormai senza vita dell’anziana madre. L’assassinio sarebbe avvenuto con tre colpi di coltello sferrati alla schiena della vittima.

Secondo quanto riporta La Stampa, inoltre, sembra che l’uomo abbia ammesso alle autorità che hanno ascoltato la sua confessione: “C’era troppo cattivo odore, non sapevo cosa fare. Non sapevo più come tenerla nascosta”.

Il presunto movente: “Aveva debiti con il condominio”

Ora dopo ora stanno emergendo riguardo alla vicenda sempre maggiori dettagli, tra cui il possibile movente dietro all’efferato gesto. Sembra infatti che l’uomo avesse circa 3000 euro di debiti con il condominio dove viveva e aveva paura che la madre lo venisse a sapere. Pare, inoltre, che il soggetto non lavorasse e che vivesse insieme alla donna e grazie alla sua pensione.