Prime Day: le offerte e le date

Il momento delle offerte e delle promozioni sul noto e-commerce di Amazon sta per giungere. Si tratta infatti del Prime Day, una due giorni interamente dedicata allo shopping grazie a promozioni e sconti al ribasso di cui approfittare. Scopriamo insieme come fare e il funzionamento, insieme ad alcuni articoli da inserire già nel carrello.

Prime Day

Ormai ci siamo. Il Prime Day di Amazon sta per partire con una vasta gamma di offerte e di promozioni che interessano ogni tipo di articolo e di sezione. Una festa che il noto e-commerce, considerato il numero uno per quanto riguarda la vendita di articoli, ha deciso di riservare agli utenti per risparmiare su ogni prodotto.

Si tratta infatti di due giornate di promozioni che partiranno dalla mezzanotte del 10 ottobre per poi concludersi il giorno seguente, quindi l’11 alle 23.59. Sono davvero tanti i prodotti in offerta per togliersi qualche sfizio in vista dell’autunno, ma anche per riempire il guardaroba e anche per prepararsi alle offerte prossime del Black Friday.

Dopo il grande successo dello scorso anno, Prime Day ritorna con due giorni di promozioni e di offerte uniche nel suo genere. Dopo il periodo di giugno e luglio, il mese di ottobre si conferma l’ideale per proseguire con gli sconti. Quindi, è bene già setacciare ora in modo da capire quali sono le offerte di cui approfittare.

Prime Day: come funziona

Come dice appunto il nome dell’evento che da quest’anno prende il nome di Festa delle Offerte Prime Day di Amazon, per partecipare ai due giorni di shopping, bisogna semplicemente possedere un solo requisito. È fondamentale essere iscritti a Prime, il servizio di Amazon che dà diritto a una serie di agevolazioni e sconti.

Un servizio che permette di ottenere consegne in tempi rapidi con i prodotti che arriveranno a casa in meno di un giorno dal momento dell’ordine. Inoltre, con Amazon Prime è possibile accedere anche a tantissimi servizi dedicati ai fil, libri, serie, compreso le migliori partite del campionato e della Champions League.

Chi è già abbonato può approfittare di ogni promozione e agevolazione. Coloro che non sono ancora iscritti al servizio Prime, possono approfittare del servizio di prova gratuito per 30 giorni o 90 in caso di studenti universitari. Al termine è poi possibile sottoscrivere l’abbonamento di 4.99€ al mese o di 49,99€ l’anno per usufruire di tutti gli sconti del Prime Day.

Per non perdersi nulla è sempre bene tenere d’occhio la pagina di Amazon in modo da avere subito sott’occhio le offerte agli articoli che maggiormente interessano. Trovare le offerte Prime Day è molto facile in quanto sono contraddistinte dalla dicitura in blu Prime in modo da non sbagliarsi.

Prime Day: prodotti scontati

Nonostante l’evento non sia ancora iniziato e manchino alcune ore, è bene sapere che su Amazon si trovano diverse offerte e promozioni. Qui sotto una classifica riguardante le migliori offerte in anticipo del Prime Day riguardo qualsiasi articolo con una descrizione di ogni prodotto scelto tra i più apprezzati e voluti dagli utenti del noto e-commerce.

1)Pic Solution misuratore di pressione

Un misuratore di pressione dotato anche di stetoscopio che permette di misurare in maniera precisa e accurata la pressione. Lo stetoscopio ha forma piatta e dotato di bracciale che consente una misurazione ottimale. Incluso in una borsa di trasporto che è possibile portare con sé in ogni momento.

2)Echo Pop altoparlante intelligente

Un altoparlante intelligente integrato con Alexa. Un dispositivo di smart speaker di nuova generazione indicato per stanze e spazi ridotti. Ha dimensioni compatte in modo da tenerlo ovunque. Permette di riprodurre musica, audiolibri e podcast. Un dispositivo che è possibile personalizzare in base alle varie skill nei colori bianco ghiaccio, antracite, lavanda e petrolio.

3)Babyliss E837E X-10 kit multiuso

Un kit contenente un rasoio, un regolabarba indicato per la barba e i capelli dell’uomo. Uno strumento che consente un taglio rapido e veloce al tempo stesso. Si può ricaricare e ha una autonomia di 40 minuti. Un kit indicato per la rasatura e la depilazione di ogni uomo.

Oltre a capire quali sono le date, ecco come accedere ad Amazon Prime Day e ai vari sconti.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.